Психолог Неровный: комплекс самозванца может стать препятствием для карьерного роста

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный назвал установки и привычки, которые могут мешать карьерному росту.
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