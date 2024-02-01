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«Русские тогда сказали»: Запад признал свою ошибку по Украине

«Русские тогда сказали»: Запад признал свою ошибку по Украине

Россия жестко ответила на желание США разместить на Украине свои ракетные установки. Таким мнением поделился бывший американский разведчик и политический обозреватель Скотт Риттер в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

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