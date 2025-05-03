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За "неправильные" растения на дачах можно сеть на три года: В Роскачестве предупредили граждан России

За "неправильные" растения на дачах можно сеть на три года: В Роскачестве предупредили граждан России

Роскачество предупредило граждан России об уголовном наказании за некоторые растения на дачах. "Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещённые растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном и особо крупном размерах", - предупредил Игорь Поздняков.

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