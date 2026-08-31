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Мировое обозрение

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Трамп объяснил необходимостью ладить со всеми поездку Силуанова на G20

Трамп объяснил необходимостью ладить со всеми поездку Силуанова на G20

Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал предстоящий визит министра финансов России Антона Силуанова в Вашингтон, выразив осторожный оптимизм относительно возможности наладить диалог.

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