Трамп объяснил необходимостью ладить со всеми поездку Силуанова на G20

Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал предстоящий визит министра финансов России Антона Силуанова в Вашингтон, выразив осторожный оптимизм относительно возможности наладить диалог.
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