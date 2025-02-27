«Вот так и живём — сносят нас, а мы встаём»

АС

Анатолий Страшко

А по национальности верхи в этом регионе кто? Не мастурбеки , случайно? Даже , если не мастурбеки, проверить там кого-то на обладание недвижимостью и движимостью надо обязательно. Ведь мастурбеки, создавая свои объединения всё дальше на Север зачем-то рвутся. Особенно в районы газо-, нефте-, золото-, добычи. Вот и "гвозди" там забивают уже в виде мечетей для нескольких чиновников. Нет тут никакого "разжигания национальной ненависти". Есть вполне понятная озабоченность североуральцев непонятными для них делами. Творимыми пришлыми.