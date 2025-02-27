Avia.pro - СМИ В Перми завели дело на женщину из-за снеговиков в никабах — жители уже много месяцев протестуют против строительства мечети у себя под домом Пермь, тихий город на Урале, превратился в арену настоящего бунта.
«Вот так и живём — сносят нас, а мы встаём»
Комментарии
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M
Marisha
охуе.и чинуши вместе с чурбанами гнать и выбирать старосту
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19 час.
АС
Анатолий Страшко
А по национальности верхи в этом регионе кто? Не мастурбеки , случайно? Даже , если не мастурбеки, проверить там кого-то на обладание недвижимостью и движимостью надо обязательно. Ведь мастурбеки, создавая свои объединения всё дальше на Север зачем-то рвутся. Особенно в районы газо-, нефте-, золото-, добычи. Вот и "гвозди" там забивают уже в виде мечетей для нескольких чиновников. Нет тут никакого "разжигания национальной ненависти". Есть вполне понятная озабоченность североуральцев непонятными для них делами. Творимыми пришлыми.
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18 час.
св
спивак виктор
а сколько церквей построено в таджикистане киргизии узбекистане?
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17 час.
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