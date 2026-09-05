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Батарея на 8300 мА•ч, максимальная защита IP69K, экран 120 Гц и камера 50 Мп. Honor Play 11 рассекречен до анонса

Батарея на 8300 мА•ч, максимальная защита IP69K, экран 120 Гц и камера 50 Мп. Honor Play 11 рассекречен до анонса

Цена пока не сообщается Honor готовит к выпуску Play 11 — доступный смартфон, главным преимуществом которого станет огромная батарея на 8300 мА•ч.

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