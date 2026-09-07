Инна Абрамова: В зоне СВО наши бойцы продолжают успешно продвигаться вперёд

«В зоне СВО наши бойцы продолжают успешно продвигаться вперёд и освобождать населённые пункты. Они наносят поражение противнику, занимают более выгодные рубежи и позиции, чтобы цели спецоперации были достигнуты и мир был заключён на наших условиях.