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Около 500 молодых педагогов трудоустроились в школы Алтайского края

Около 500 молодых педагогов трудоустроились в школы Алтайского края

В Алтайском крае летом 2026 года приступили к работе в школах порядка 500 новых педагогов, среди которых оказались выпускники педагогических вузов, ссузов и студенты старших курсов педагогических классов и ссузов.

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