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  • Александер
    Вот и пускай на своих зверье практикуется, Русских не трогайтеУ мигранта выпали...
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Зарплатные «аппетиты» петербуржцев за год выросли более чем на 8 тысяч рублей

Больше всего денег хотят горожане из сферы «Высший и средний менеджмент». Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Петербурга по итогам октября составила 68 400 рублей, увеличившись за год на 8 440 рублей.

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