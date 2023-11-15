Зарплатные «аппетиты» петербуржцев за год выросли более чем на 8 тысяч рублей

Больше всего денег хотят горожане из сферы «Высший и средний менеджмент». Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Петербурга по итогам октября составила 68 400 рублей, увеличившись за год на 8 440 рублей.
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