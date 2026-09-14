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Нейробиолог Хайтович рассказал, что в стрессе люди пересматривают знакомые фильмы из-за желания снизить тревожность

Нейробиолог Хайтович рассказал, что в стрессе люди пересматривают знакомые фильмы из-за желания снизить тревожность

В тревожные периоды многие люди многократно пересматривают любимые фильмы и сериалы. Нейробиолог, профессор Сколтеха Филипп Хайтович объяснил Life.

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