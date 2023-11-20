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Офис МФЦ приглашает пензенцев на Дни открытых дверей

Офис многофункционального центра в Пензе предлагает жителям города принять участие в Днях открытых дверей, в рамках которых они смогут получить консультации от специалистов Управления Федеральной налоговой службы по региону.

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