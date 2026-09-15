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Курские новости

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Общественный транспорт Курска перевез 17,5 млн пассажиров летом 2026

За три летних месяца 2026 года рост пассажиропотока составил более 1,5 млн поездок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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