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Аргументы недели

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Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Лидеры Освободительной армии Косово (ОАК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи осуждены в Гааге на длительные сроки заключения, сообщил сербский телерадиоканал РТС.

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