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В Дагестане сообщили о готовности усыновить сирот из Палестины

В Дагестане сообщили о готовности усыновить сирот из Палестины

В Дагестане местные жители выразили готовность оказать поддержку палестинским беженцам, некоторые даже могут усыновить детей-сирот, сообщила руководитель пресс-службы министерства труда и социального развития республики Надия Джамалудинова.

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