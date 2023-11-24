В Дагестане сообщили о готовности усыновить сирот из Палестины

В Дагестане местные жители выразили готовность оказать поддержку палестинским беженцам, некоторые даже могут усыновить детей-сирот, сообщила руководитель пресс-службы министерства труда и социального развития республики Надия Джамалудинова.
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