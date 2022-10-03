Spiegel объяснил невозможность НАТО оказать помощь Зеленскому

НАТО отказывается помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причина заключается в том, что страна официально не является членом Альянса, заявил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг в общении с изданием Spiegel.
НАТО отказывается помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причина заключается в том, что страна официально не является членом Альянса, заявил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг в общении с изданием Spiegel.
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