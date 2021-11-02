Почему Газпром "сдал назад" и продлил контракт с Молдавией? И чем так доволен Миллер на фото?

Медвежий уголПолитикаПочему Газпром "сдал назад" и продлил контракт с Молдавией? И чем так доволен Миллер на фото? автор - Шёпот Кремля Энергетический кризис в Молдавии обещал захватывающую развязку уже этой зимой.Вернуться к статье238НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрАвтор наивно полагает что молдавия при нынешнем президенте сменит политику в отношении РоссииСергей РоссиНам этого не узнать. А Миллер улыбается потому, что любой исход не влияет на его личные доходыКатеринаПлюс Вам!Александр КловоВлияет, влияет. Но всегда в сторону увеличения...bianka БелаяИ хохлам подмазали: ведь газ в Молдавию через укро ГТС пойдётКатеринаГаз прём...bianka БелаяУ Газпрома.🤭КатеринаНо не мы.)bianka БелаяГазпрём- это украинский нафтогаз.Катеринаукраинский нафтогаз - это украдёмгаз... А наш - ГАЗПРЁМ...bianka БелаяВ смысле, на украину прём, в Молдавию прём, в ЕС?КатеринаДа... ТАК.Александр СимаковПосмотрите на схему в статье - газ в Молдавию идет по Турецкому потоку (красная линия) в обход Украины, а из Молдавии в Румынию.bianka БелаяВ новостях говорили, что через укроГТССергейПо 200 не платили, с чего аффтор взял, что будут платить по 450?Катерина"И чем так доволен Миллер на фото?"------------------------------------------------------------------- Это называется " делать хорошую мину при плохой игре"...НЛниколай лебедевЗиму перезимуют, а весной, пока аудиты, пока согласования, опять начнут гадить, а то еще в суд подадут, как хохлы-типа руки им вывернули и цену установили не справедливую и окажется опять Газпром в должниках.Регина ТолстоброваМожно подумать , что покупая газ по 450 долларов , не будет воровать еще. В СССР электроэнергия стоила копейки, и то некоторые граждане ее воровали.Ваша СветлостьПутинские эффективные менеджеры умеют только эффективно грабить Россию!! Все эти Миллеры-Сечины и иже с ними не сильно озабочены интересами России, их цель -УРВАТЬ! И не куда-то в непонятную черную дыру типа государственной казны, а конкретно на свои счетики в офшорах и западных банках! А наш "начальник" походу вообще не вкуривает ни во что, 20 лет вырваны из истории страны...Silver KontДа, румынская проститутка пообещала дать кому-то чего-то потом, эти дурачки и "поплыли"...НАНаталья АндросоваМиллер при любом раскладе не пострадает. Как жил в шоколаде,так и будетАртур КушхабиевЗа газ надо брать предоплату, тогда и долгов не будет .Виктор ГоршковЗаплатит. Рано или поздно всегда и всем приходится платить по долгам.Комментировать
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