Медвежий угол

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Почему Газпром "сдал назад" и продлил контракт с Молдавией? И чем так доволен Миллер на фото?

Почему Газпром "сдал назад" и продлил контракт с Молдавией? И чем так доволен Миллер на фото?

автор - Шёпот Кремля Энергетический кризис в Молдавии обещал захватывающую развязку уже этой зимой.

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238
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Александр
Автор наивно полагает что молдавия при нынешнем президенте сменит политику в отношении России
Сергей Росси
Нам этого не узнать. А Миллер улыбается потому, что любой исход не влияет на его личные доходы
Катерина
Плюс Вам!
Александр Клово
Влияет, влияет. Но всегда в сторону увеличения...
bianka Белая
И хохлам подмазали: ведь газ в Молдавию через укро ГТС пойдёт
Катерина
Газ прём...
bianka Белая
У Газпрома.🤭
Катерина
Но не мы.)
bianka Белая
Газпрём- это украинский нафтогаз.
Катерина
украинский нафтогаз - это   украдёмгаз...  А    наш -  ГАЗПРЁМ...
bianka Белая
В смысле, на украину прём, в Молдавию прём, в ЕС?
Катерина
Да... ТАК.
Александр Симаков
Посмотрите на схему в статье - газ в Молдавию идет по Турецкому потоку (красная линия) в обход Украины, а из Молдавии в Румынию.
bianka Белая
В новостях говорили, что через укроГТС
Сергей
По 200 не платили, с чего аффтор взял, что будут платить по 450?
Катерина
"И чем так доволен Миллер на фото?"------------------------------------------------------------------- Это называется " делать хорошую мину при плохой игре"...
николай лебедев
Зиму перезимуют, а весной, пока аудиты, пока согласования, опять начнут гадить, а то еще в суд подадут, как хохлы-типа руки им вывернули и цену установили не справедливую и окажется опять Газпром в должниках.
Регина Толстоброва
Можно подумать , что покупая газ по 450 долларов , не будет воровать еще. В СССР электроэнергия стоила копейки, и то некоторые граждане ее воровали.
Ваша Светлость
Путинские эффективные менеджеры умеют только эффективно грабить Россию!! Все эти Миллеры-Сечины и иже с ними не сильно озабочены интересами России, их цель -УРВАТЬ! И не куда-то в непонятную черную дыру типа государственной казны, а конкретно на свои счетики в офшорах и западных банках! А наш "начальник" походу вообще не вкуривает ни во что, 20 лет вырваны из истории страны...
Silver Kont
Да, румынская проститутка пообещала дать кому-то чего-то потом, эти дурачки и "поплыли"...
Наталья Андросова
Миллер при любом раскладе не пострадает. Как жил в шоколаде,так и будет
Артур Кушхабиев
За газ надо брать предоплату, тогда и долгов не будет .
Виктор Горшков
Заплатит. Рано или поздно всегда и всем приходится платить по долгам.

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