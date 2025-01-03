Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой

Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой

Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, считают провидцы Андрей Захарченко Фото: ТАСС/коллаж В Сети в последние дни уходящего года неожиданно завирусилось «предсказание математиков» о том, что 2025 год будет не просто особенным, а сверхособенным.

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