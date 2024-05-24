В Петербурге ЖСК нарушил права граждан на благоприятные условия проживания

Любовь Басовская

Да ладно.... Я в Администрацию Президента писала 4 раза(!!!), чтобы провели нормально кап ремонт фасадов. За наши деньги делали такой ужас, что не выразить словами. 4 раза переделывали силами "незаменимых специалистов", но уже за счёт подрядчика (он себе "инфинити " купил на этом ремонте). Пришлось бедолаге продать любимую машинку. Фасад на 3-й год начал осыпаться, но уже не хочется ничего писать- ведь остальным жителям нашего дома фиолетово....