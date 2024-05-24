Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий протасевич
    достойных  руководителей -и грамонтных  трутни сидящие в генштабе  стараются себя реабелитировать  в глазах нового ми...Генерал Попов с и...
  • Андрей Кудрявцев
    Не с учётом сегодняшних реалий, а с учётом сегодняшних хотелок президента.Путин: Россия выс...
  • Василий Блохин
    В дет.дом отдать,чтобы почувствовала разницу срань.В Хабаровске дево...

В Петербурге ЖСК нарушил права граждан на благоприятные условия проживания

В Петербурге ЖСК нарушил права граждан на благоприятные условия проживания

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга внесла представление в отношении ЖСК по причине несоответствия требований об устранении дефектов на фасаде одного из многоквартирных домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Басовская
Да ладно.... Я в Администрацию Президента писала 4 раза(!!!), чтобы провели нормально кап ремонт фасадов. За наши деньги делали такой ужас, что не выразить словами. 4 раза переделывали силами &quot;незаменимых специалистов&quot;, но уже за счёт подрядчика (он себе &quot;инфинити &quot; купил на этом ремонте). Пришлось бедолаге продать любимую машинку. Фасад на 3-й год начал осыпаться, но уже не хочется ничего писать- ведь остальным жителям нашего дома фиолетово....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх