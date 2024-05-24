Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга внесла представление в отношении ЖСК по причине несоответствия требований об устранении дефектов на фасаде одного из многоквартирных домов.
В Петербурге ЖСК нарушил права граждан на благоприятные условия проживания
Комментарии
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Любовь Басовская
Да ладно.... Я в Администрацию Президента писала 4 раза(!!!), чтобы провели нормально кап ремонт фасадов. За наши деньги делали такой ужас, что не выразить словами. 4 раза переделывали силами "незаменимых специалистов", но уже за счёт подрядчика (он себе "инфинити " купил на этом ремонте). Пришлось бедолаге продать любимую машинку. Фасад на 3-й год начал осыпаться, но уже не хочется ничего писать- ведь остальным жителям нашего дома фиолетово....
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