Эксперт Марочко: Киев сократил удары по военным, активизировав обстрелы жилых районов ЛНР

Как сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, за сутки украинская артиллерия снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в ЛНР.