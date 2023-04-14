Daily Moscow

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Эксперт Марочко: Киев сократил удары по военным, активизировав обстрелы жилых районов ЛНР

Эксперт Марочко: Киев сократил удары по военным, активизировав обстрелы жилых районов ЛНР

Как сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, за сутки украинская артиллерия снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в ЛНР.

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