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Российские войска создают "санитарную зону", оттесняя ВСУ от госграницы

Российские войска создают "санитарную зону", оттесняя ВСУ от госграницы

Российские военные значительно продвинулись в районе города Волчанска Харьковской области. Об этом в воскресенье, 25 мая 2025 года, начальник пресс-центра группировки "Север" Вооружённых сил РФ Ярослав Якимкин.

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