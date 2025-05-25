Российские войска создают "санитарную зону", оттесняя ВСУ от госграницы

Российские военные значительно продвинулись в районе города Волчанска Харьковской области. Об этом в воскресенье, 25 мая 2025 года, начальник пресс-центра группировки "Север" Вооружённых сил РФ Ярослав Якимкин.
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