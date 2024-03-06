Орбан обсудит с Трампом во Флориде вопрос мира на Украине

Global Look Press/Ting Shen/Xinhua Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит с бывшим президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине на встрече 8 марта во Флориде, заявил глава МИД европейской страны Петер Сийярто.
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