Культурология.рф

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...
  • Александр Маркитанов
    вы правыСовременное искус...

Art: Кого из известных актёров молниеносно уволили со съёмочной площадки и за что: Евгений Моргунов, Жан-Клод Ван Дамм и др

Art: Кого из известных актёров молниеносно уволили со съёмочной площадки и за что: Евгений Моргунов, Жан-Клод Ван Дамм и др

Юридически выверенные контракты, поддержка и защита профсоюзов, наконец, любовь зрителей - ничего из этого не может защитить актеров, режиссеров и сценаристов от увольнения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх