Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

859 подписчиков

Украину ждет не просто темная, но и холодная зима

Украину ждет не просто темная, но и холодная зима

Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной диктатором Зеленским смены правительства, во главе которого ожидается нынешний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии