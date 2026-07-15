Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной диктатором Зеленским смены правительства, во главе которого ожидается нынешний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
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