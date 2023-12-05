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Секреты анализа статистики в live-ставках

Live-ставки не случайно считаются довольно сложными для прогнозирования. С одной стороны, вы можете наблюдать за игрой в режиме реального времени и оценивать происходящее на поле, но с другой – иногда предугадать тенденции бывает действительно сложно, особенно речь идет о точечных рынках вроде желтых карточек или минуты первого гола в футболе или тоталы по четвертям в.

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