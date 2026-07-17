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Пятый канал

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Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе

Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможном формировании новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Берлина и Парижа.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Пиндосранцы атакуют Иран и запрещают развивать и иметь атомную промышленность в мирных целях.  А почему какие-то тупорылые финны, хитро выделанные приебалты с поляками и даже фашистская Германия, решили обзавестись ядеркой или им всё можно использовать против РОССИИ? Может быть в Кремле настроятся на такие же действия с этими недружественными государствами, как положено в таком случае, и не будут ждать, когда они нанесут удары по нашей территории....
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