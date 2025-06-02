Чужие пряди: как наращивание волос может привнести в жизнь серьезные проблемы

Эзотерики считают, что наращивание волос может изменить судьбу, пишет Life.ru. Миллионы женщин делают эту процедуру, но мало кто задумывается, что чужие волосы могут нести чужую энергию, эмоции и проблемы.
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