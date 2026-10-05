27-дюймовый экран 2.5K/100 Гц и Core i5-13420H. Представлен моноблок Lenovo N27 Pro

Новый моноблок получил 16 ГБ оперативной памяти, SSD до 1 ТБ, беспроводной комплект клавиатуры и мыши Lenovo представила моноблок N27 Pro с процессором Intel Core i5-13420H.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым