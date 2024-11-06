Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в Форуме контрольных органов-2024

Андрей Коваленко принял участие в Форуме контрольных органов – 2024 в Калининграде. Форум является главным событием в сфере контрольной (надзорной) деятельности России, традиционно привлекающим внимание представителей государственных структур и экспертного сообщества.
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