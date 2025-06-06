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Яркий штрих к предательству украинского народа. 6 июня 1990 года в Троице-Серг...

Яркий штрих к предательству украинского народа. 6 июня 1990 года в Троице-Сергиевой лавре прошёл Поместный собор Русской православной церкви, на котором после кончины Пимена выбирали патриарха Московского и всея Руси.

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