Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Подлизал как всегда ((( «С ним в воротах Челябинск едва не занял последнее место на Востоке, но Ивана терпели и давал...Вратаря сборной Р...
  • Лена Мисько
    АренаБреда, [03.07.2022 10:17] Андрей Назаров: Федотов должен отдать долг Родине Наставник «Сочи» и один из самых па...Вратаря сборной Р...
  • Лена Мисько
    скотство это... имхоВратаря сборной Р...

Канделаки под санкциями США, расистский скандал с Хэмилтоном, Серена вылетела с «Уимблдона», Баринов может перейти в «Динамо», «золотой матч» в Серии А, 8-летняя дисквалификация Лисина и другие новости

Канделаки под санкциями США, расистский скандал с Хэмилтоном, Серена вылетела с «Уимблдона», Баринов может перейти в «Динамо», «золотой матч» в Серии А, 8-летняя дисквалификация Лисина и другие новости

Всем привет, друзья! Всех, кто прочитал наш дайджест главных спортивных новостей за прошедшие сутки, ждёт прекрасная среда – мы узнавали 😉 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх