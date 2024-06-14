Расширение сотрудничества: 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году

28 стран планируют присоединиться к БРИКС в этом году. Как выяснили «Известия», среди потенциальных членов объединения — представители всех ключевых регионов так называемого Глобального Юга: Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.
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