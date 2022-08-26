В Хабаровском крае полицейские раскрыли кражу внедорожника

В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре обратился 55-летний местный житель с заявлением о краже из его гаража имущества: автомобиля, газонокосилки и видеорегистратора.
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