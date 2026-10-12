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Татар-информ

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Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью Татарстана

Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью Татарстана

После июльского ускорения рост промышленного производства в Татарстане в августе замедлился более чем в два раза, до 3,5% в годовом выражении.

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