Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью Татарстана

После июльского ускорения рост промышленного производства в Татарстане в августе замедлился более чем в два раза, до 3,5% в годовом выражении.
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