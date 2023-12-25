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Лукашенко призвал белорусских католиков быть верными своей стране

Лукашенко призвал белорусских католиков быть верными своей стране

Александр Лукашенко обратил к белорусским католикам по случаю светлого праздника Рождества Христова.Глава Белоруссии поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря, отметив, что яркий свет Вифлеемской звезды наполняеит сердце огромной надеждой и радостью, а также всегда вдохновляет на добрые дела.

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