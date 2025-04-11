«Вашингтонский майдан»: Америка восстала под знаменами Харрис и Обамы, Трамп взывает к нации

Константин Блохин: «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции ФБР и силового блока» Андрей Захарченко Протестующие держат плакаты, выражающие их мнение в отношении президента США Дональда Трампа (на фото).
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