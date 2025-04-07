Ресурс «Русофобы» пополнился списком сепаратистов, выступающих за отделение от России (ФОТО)

Ресурс «Русофобы» пополнился списком сепаратистов, выступающих за отделение от России. На этой неделе авторы добавили русофобов из «Нужной газеты» (Абхазия), «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа», движения «Малиновый Клин — Independent Kuban», «Бурятского национального движения» и «Фонда Свободная Якутия».