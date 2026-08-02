Санкции меняют направление: впереди удар по ключевым покупателям нефти РФ

Вашингтон одобрил новые ограничения против нефтегазового сектора России. Санкции, еще не принятые американскими законодателями до конца, предусматривают ввод надбавочной пошлины в размере 500% на всю продукцию, поставляемую из нашей страны в Штаты.
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