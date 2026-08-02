Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 844 подписчика

Санкции меняют направление: впереди удар по ключевым покупателям нефти РФ

Санкции меняют направление: впереди удар по ключевым покупателям нефти РФ

Вашингтон одобрил новые ограничения против нефтегазового сектора России. Санкции, еще не принятые американскими законодателями до конца, предусматривают ввод надбавочной пошлины в размере 500% на всю продукцию, поставляемую из нашей страны в Штаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии