В аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя в пятницу, 16 октября, задерживается прибытие рейсов из Москвы и Екатеринбурга из-за режима закрытого неба.
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