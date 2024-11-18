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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области сотрудники полиции провели «Душевную встречу» со школьниками

В рамках регионального проекта «Душевные встречи» заместитель начальника ОМВД России «Голопристанский» Роман Задорожний встретился с учениками 6-7 классов Чулаковской школы для совместного обсуждения детской детективной повести Ю.

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