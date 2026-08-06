Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

В бургерах пяти крупных фастфудов нашли кишечную палочку – исследование Роскачества

В бургерах пяти крупных фастфудов нашли кишечную палочку – исследование Роскачества

В общей сложности количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) не соответствует обязательным требованиям в бургерах семи фастфудов, свидетельствует опубликованное 6 августа 2026 года исследование Роскачества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии