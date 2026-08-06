В бургерах пяти крупных фастфудов нашли кишечную палочку – исследование Роскачества

В общей сложности количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) не соответствует обязательным требованиям в бургерах семи фастфудов, свидетельствует опубликованное 6 августа 2026 года исследование Роскачества.
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