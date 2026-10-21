МИД РФ находится в контакте с посольством Японии по теме задержания на территории России корреспондента газеты «Хоккайдо Симбун».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине крупне...
- Россия и Украина ...
- В Якутии запустил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым