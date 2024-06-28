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Губерниев призвал не завидовать шоу Евро-2024 в России

Губерниев призвал не завидовать шоу Евро-2024 в России

Спортивные комментаторы рассказали о проведении чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Дмитрий Губерниев призвал не завидовать футбольным трансляциям и подчеркнул отсутствие недружественных спортивных событий в России.

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