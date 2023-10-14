Экс-футболист "Зенита" Быстров: однажды я поставил 5 тысяч против своей команды

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владимир Быстров в новом выпуске шоу "Это футбол, брат!" во "ВКонтакте" рассказал, как поставил против сине-бело-голубых в матче, в котором не должен был играть из-за травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии