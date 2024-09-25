В Керчи и Черноморском районе закрыли на карантин классы из-за ОРВИ

В Крыму закрыты на карантин несколько классов из-за роста заболеваемости ОРВИ, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
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