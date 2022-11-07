bTV: Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии из-за “недостаточного комфорта”

Болгарский телеканал сообщает в своём сюжете о поведении беженцев с УкраиныНа болгарском телеканале bTV опубликовали сюжет, в котором говорится о прибывших в страну беженцев с Украины, которые возмущены условиями проживания в буферном центре Елхово.