Царьград

5 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    А можно несколько слов о потомке Ф. М. Достоевского?Праправнук Достое...
  • Россиянин
    Алеся, наши воины бьются за Родину. Но вам этого не понять, так как вы любите считать деньги в чужих карманах.Путин собирается ...
  • Василий Блохин
    Сергею Карякину +++++++!!!Досье на Аркадия ...

bTV: Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии из-за “недостаточного комфорта”

bTV: Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии из-за “недостаточного комфорта”

Болгарский телеканал сообщает в своём сюжете о поведении беженцев с УкраиныНа болгарском телеканале bTV опубликовали сюжет, в котором говорится о прибывших в страну беженцев с Украины, которые возмущены условиями проживания в буферном центре Елхово.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх