Я обещала как-то поставить работы этого большого, на мой взгляд, современного художника.Вот что пишет о себе сам художник:Здравствуйте!Рад приветствовать Вас на моём сайте.
Художник Станислав Александрович Брусилов
Комментарии
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Светлана Митленко
Да я как-то ранодушна к импрессионизму. Не восхищает он меня от слова совсем. А у этого художника совсем другое и восприятие, и отношщение к творчеству, и картины у него живые. Еще пожалуй хороши худолжники студии Грекова. Но они в основном пишут картины военной тематики. Чистой пейзажистики там нет.
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6 час.
Вадим Кузнецов
Великая вещь - общая культура плюс академическое образование. Но тут, на мой взгляд, что-то еще. От некоторых пейзажей, особенно зимних, ощущение какое-то гипнотическое, мощный эффект присутствия. Я растянул зимний еловый лес на весь экран, посмотрел минуты три - и ощутил запах этого самого леса, морозный воздух. Чудеса! А словом "покой" я назвал бы картину: старый монах сгребает опавшие листья. Но это вкусовщина, "я так увидел". Спасибо.
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6 час.
ВераВерная
Поддержу вас. Такое же ощущение. Покой...
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32 мин.
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