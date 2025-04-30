Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Художник Станислав Александрович Брусилов

Художник Станислав Александрович Брусилов

Я обещала как-то поставить работы этого большого, на мой взгляд, современного  художника.Вот что пишет о себе сам художник:Здравствуйте!Рад приветствовать Вас на моём сайте.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Да я как-то ранодушна к импрессионизму. Не восхищает он меня от слова совсем. А у этого художника совсем другое и восприятие, и отношщение к творчеству, и картины у него живые. Еще пожалуй хороши худолжники студии Грекова. Но они в основном пишут картины военной тематики. Чистой пейзажистики там нет.
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Вадим Кузнецов
Великая вещь - общая культура плюс академическое образование. Но тут, на мой взгляд, что-то еще. От некоторых пейзажей, особенно зимних, ощущение какое-то гипнотическое, мощный эффект присутствия. Я растянул зимний еловый лес на весь экран, посмотрел минуты три - и ощутил запах этого самого леса, морозный воздух. Чудеса! А словом &quot;покой&quot; я назвал бы картину: старый монах сгребает опавшие листья. Но это вкусовщина, &quot;я так увидел&quot;. Спасибо.
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ВераВерная
Поддержу вас. Такое же ощущение. Покой...
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