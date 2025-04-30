Художник Станислав Александрович Брусилов

Светлана Митленко

Да я как-то ранодушна к импрессионизму. Не восхищает он меня от слова совсем. А у этого художника совсем другое и восприятие, и отношщение к творчеству, и картины у него живые. Еще пожалуй хороши худолжники студии Грекова. Но они в основном пишут картины военной тематики. Чистой пейзажистики там нет.