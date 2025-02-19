Свыше 150 малых косаток выбросились на берег австралийского острова Тасмания

Малые косатки массово выбросились на берег острова Тасмания, принадлежащего Австралии. На суше оказались 157 китообразных, их нашли 18 февраля южнее города Маррава, сообщает Daily Mail Australia со ссылкой на местный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды (NRE Tas).
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