Вартанян о бое с Резниковым: «Собираюсь нокаутировать Артема в первом раунде»

Финалист Гран‑при АСА в легком весе Эдуард Вартанян оценил борьбу Артема Резникова перед поединком. — Я собираюсь нокаутировать Артема в первом раунде.
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