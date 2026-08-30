Ученые нашли аномалии вблизи горы Арарат во время поисков Ноева ковчега

Данные с каждым днем увеличивают вероятность, что остатки корабля из библейского сюжета нашли, заявил эксперт В Турции опубликовали промежуточные результаты масштабного поиска Ноева ковчега на территории формации Дурупынар примерно в 30 км к югу от горы Арарат, сообщает РБК со ссылкой на Milliyet.
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