Ученые нашли аномалии вблизи горы Арарат во время поисков Ноева ковчега

Данные с каждым днем увеличивают вероятность, что остатки корабля из библейского сюжета нашли, заявил эксперт В Турции опубликовали промежуточные результаты масштабного поиска Ноева ковчега на территории формации Дурупынар примерно в 30 км к югу от горы Арарат, сообщает РБК со ссылкой на Milliyet.