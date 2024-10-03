Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Тан, а Вы читали, например "Культура и этика" Швейцера? Или Википедией балуетесь?"Зачем ты врешь в...
  • Михаил Пантюхин
    Вот поэтому пиндостан и его гейропейская пидерсия хочет развязать третью мировую войну!!!! И сонному Джо кажется, что...Сербия. Бал вампи...
  • Анатолий Страшко
    Тан, как Вы представлялись- Туполев Андрей Николаевич, а Вы ведь действительно не русский человек. Обозлённый, скверн..."Зачем ты врешь в...

Израиль опустился до оскорблений ООН

Израиль опустился до оскорблений ООН

Кризис в отношениях Израиля с ООН после 7 октября усугубился настолько, что израильская делегация опустилась до оскорблений и даже дошло до сомнений в продолжении членства Израиля в международной организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх